“بوبيان” يدعو إلى التحقق قبل التفاعل مع الروابط المشبوهة في ظل تزايد الهجمات السيبرانية خلال الأحداث الإقليمية الراهنة

مدير أول إدارة أمن المعلومات في بنك بوبيان علي المعتوق

في إطار جهوده التوعوية ودعمه المستمر لحملة “لنكن على دراية” دعا بنك بوبيان الجميع إلى التحلي بمزيد من الوعي والانتباه عند التعامل مع الروابط الإلكترونية المتداولة عبر الرسائل أو منصات التواصل المختلفة، خاصة في ظل التطورات والأحداث التي تشهدها المنطقة.

وفي هذا السياق قال مدير أول إدارة أمن المعلومات في البنك، علي المعتوق “في ظل ما نشهده من تطورات وأحداث على الساحة الإقليمية، تزداد عادة محاولات الهجمات السيبرانية وحملات التصيد الإلكتروني، حيث يسعى المهاجمون إلى استغلال اهتمام المستخدمين بالأخبار العاجلة لنشر روابط مضللة أو محتوى رقمي غير موثوق يهدف إلى استدراجهم للضغط على تلك الروابط أو مشاركة بياناتهم الشخصية.”

وأوضح أن الضغط على مثل هذه الروابط قد يؤدي إلى اختراق الأجهزة أو سرقة البيانات الشخصية والمالية، خصوصاً في حال توجيه المستخدم إلى صفحات مزيفة أو تطبيقات غير موثوقة تهدف إلى الحصول على معلومات حساسة، مضيفاً “لذلك يبقى التحقق قبل التفاعل مع أي رابط خطوة أساسية لحماية البيانات وتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني.”

وأشار إلى أن هذه الروابط قد تصل إلى المستخدمين عبر الرسائل النصية أو تطبيقات المراسلة أو البريد الإلكتروني، إضافة إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي قد تبدو وكأنها صادرة من مصادر موثوقة، الأمر الذي يستدعي قدراً أكبر من الانتباه والتحقق قبل التفاعل معها.

ودعا المعتوق إلى الالتزام بعدد من الإجراءات الوقائية التي تسهم في الحد من مخاطر الاحتيال الإلكتروني، من أهمها:

عدم الضغط على أي رابط غير معروف المصدر أو مشبوه.

التحقق من الأخبار عبر القنوات الرسمية والجهات الحكومية المعتمدة.

تجنب تحميل الملفات أو التطبيقات من روابط غير موثوقة.

عدم إدخال البيانات الشخصية أو البنكية في أي موقع يتم الوصول إليه عبر روابط غير مؤكدة.

تحديث الأجهزة والتطبيقات بشكل دوري لتعزيز مستوى الحماية.

وأكد أن الأمن السيبراني يمثل مسؤولية مشتركة بين المؤسسات والأفراد، وأن الوعي الرقمي والتعامل الواعي مع المعلومات والروابط المتداولة يشكلان خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات الاحتيال الإلكتروني.

كما جدد تأكيده أن بنك بوبيان يواصل جهوده في تعزيز الوعي بالأمن السيبراني ونشر الثقافة الرقمية في المجتمع، دعماً للمبادرات التوعوية التي تهدف إلى حماية العملاء ورفع مستوى الوعي المصرفي والرقمي وتعزيز الممارسات الآمنة في التعامل مع الخدمات والتطبيقات الرقمية.