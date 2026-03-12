التجارة: تحرير 51 مخالفة في جولة تفتيش ميدانية على الأسواق في محافظة الأحمدي

من الجولة التفتيشية

قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس إن حملات التفتيش لضبط الأسعار في الأسواق التي نفذها فريق الطوارئ لمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير أسفرت عن تحرير 51 محضر ضبط مخالفات متنوعة أبرزها عدم الالتزام بقرارات تثبيت أسعار المواد الغذائية.

وذكرت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من بين المخالفات الصادرة عقب جولة التفتيش الميدانية في محافظة الأحمدي بيع بعض السلع بأعلى من السعر المحدد وعدم وضع الأسعار إضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بالعروض الترويجية وعدم إصدار الفواتير وعدم تحديد بلد المنشأ.

وأشارت إلى أنه تم توجيه إشعاري مخالفة لاختلاف طبيعة النشاط التجاري عن الترخيص الممنوح مؤكدة استمرار الحملات الرقابية لضبط مخالفات الأسعار وتعزيز حماية المستهلك في الأسواق.