الطيران المدني: استهداف مطار الكويت الدولي بعدة طائرات مسيرة.. ولا إصابات بشرية

مطار الكويت
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعرض مطار الكويت الدولي صباح اليوم الخميس لاستهداف من عدة طائرات مسيرة وأسفر هذا الهجوم عن وقوع أضرار مادية فقط دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة عبدالله الراجحي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم التعامل مع الحادثة وفق خطة الطوارئ المعمول بها منذ بداية الأزمة وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في الدولة.

وأكد الراجحي الحرص الدائم للطيران المدني على اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الطيران المدني في دولة الكويت سائلا الله تعالى أن يحفظ دولة الكويت وأميرها وشعبها وحكومتها من كل مكروه.

