الصحة: مستشفى العدان استقبل حالتي إصابة طفيفة فجر اليوم تزامنا مع التطورات الإقليمية

وزارة الصحة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند أن “مستشفى العدان استقبل فجر اليوم الخميس حالتي إصابة طفيفتين تزامنا مع المستجدات والتطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة في الفترة الأخيرة”.

وقال السند في تصريح صحفي إن فرق الطوارئ الطبية باشرت التعامل مع الحالتين فور وصولهما إلى المستشفى وتم إجراء التقييم الطبي اللازم وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة وفق الإجراءات المتبعة بمثل هذه الحالات.

وأوضح أن الفحوصات الطبية أظهرت أن الإصابتين تصنفان ضمن الإصابات الطفيفة وقد تم السماح لإحدى الحالتين بمغادرة المستشفى بعد الاطمئنان على استقرار حالتها الصحية فيما لا تزال الحالة الأخرى تحت المتابعة الطبية لاستكمال التقييم والاطمئنان على وضعها الصحي.

وأكد أن المنشآت الصحية في البلاد تعمل بكامل جاهزيتها لمتابعة أي مستجدات مشيرا إلى أن الجهات الصحية تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الجميع.