الكهرباء: إعادة التيار بصورة قياسية بعد خروج 6 خطوط عن الخدمة إثر شظايا ناجمة عن التصدي للمسيرات

وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

أعلنت المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندسة فاطمة جوهر حياة خروج ستة خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية في عدة مواقع من البلاد عن الخدمة نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عملية التصدي لعدد من الطائرات المسيرة ما تسبب بحدوث اهتزاز مؤقت في الشبكة الكهربائية وانقطاع جزئي ومحدود للتيار الكهربائي في مناطق متفرقة من البلاد.

وقالت المهندسة حياة في بيان للوزارة اليوم الخميس إن فرق الطوارئ المختصة باشرت عملها بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتقييم الأضرار وتنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة وقد تمت إعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتأثرة بسرعة قياسية وفق أعلى معايير السلامة والإجراءات الفنية المعتمدة.

وأكدت أن الوضع الكهربائي والمائي لا يزال تحت السيطرة وأن منظومتي إنتاج الكهرباء وتحلية المياه ونقلهما تعملان بكفاءة عالية مع استمرار المتابعة والرصد على مدار الساعة لضمان استقرار واستمرارية الخدمات دون انقطاع.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط مؤكدة استمرار الوزارة في موافاة الرأي العام بأي مستجدات أولا بأول سائلة المولى عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد ويديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والأمان والاستقرار.