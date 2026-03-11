دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد وسان جرمان وبودو غليمت على مشارف ربع النهائي

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بتسجيل هدف

وضعت فرق ريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب وبودو غليمت النروجي قدما في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بانتصاراتها الكبيرة على ضيوفها مانشستر سيتي وتشلسي الإنكليزيين وسبورتينغ البرتغالي الأربعاء في ذهاب ثمن النهائي.

وعاد أرسنال الإنكليزي بتعادل ثمين من أرض مضيفه باير ليفركوزن الألماني 1-1.

وتقام مباريات الإياب الثلاثاء المقبل.

في المباراة الأولى على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، أكرم النادي الملكي وفادة ضيفه مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة حملت توقيع قائده لاعب وسطه الدولي الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي في 42 دقيقة، علما أن جناحه الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 58.

وسجل فالفيردي ثلاثيته في 42 دقيقة (20 و27 و42) مفتتحا باكورة أهدافه في المسابقة هذا الموسم، ومسجلا عدد الأهداف نفسه الذي كان أحرزه في 75 مباراة خاضها سابقا في دوري الأبطال حسب “أوبتا” للإحصائيات.

وفي مواجهتهما للموسم الخامس تواليا في المسابقة، حقق ريال مدريد، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (15)، الفوز السادس في 16 مواجهة مع سيتي مقابل خمس هزائم ومثلها تعادلات، وثأر لسقوطه أمام رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا 1-2 في مدريد في الجولة السادسة من دور المجموعة الموحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وعكّر ريال مدريد فرحة غوارديولا بمعادلته رقم المدرب السابق للجار مانشستر يونايتد السير الاسكتلندي أليكس فيرغوسون بخوض مباراته رقم 190 في دوري الأبطال، بتحقيق فوز كبير رغم غياب تسعة لاعبين أساسيين بسبب الإصابة أبرزهم هدافه الفرنسي كيليان مبابي والإنكليزي جود بيلينغهام والبرازيلي رودريغو.

ونجح فالفيردي في منح التقدم لأصحاب الأرض، عندما استغل كرة طويلة من حارس مرماه الدولي البلجيمي تيبو كورتوا خلف نيكو أورايلي في منتصف الملعب فتجاوزه وانطلق بسرعة منفردا بدوناروما فراوغه بدهاء وتابعها بيمناه داخل المرمى الخالي (20).

وعزز ريال مدريد تقدمه بهدف ثان إثر هجمة مرتدة قادها دياس حيث مرر كرة إلى فينيسيوس المتوغل من الجهة اليسرى ومنه خلف الدفاع حاول المدافع الدولي البرتغالي روبن دياش إبعادها لكنها تهيأت أمام فالفيردي الذي هيأها لنفسه بيسراه داخل المنطقة وسددها بيسراه زاحفة في الزاوية اليسرى للحارس دوناروما (27).

وحقق فالفيردي الهاتريك إثر هجمة منسقة وتبادل للكرة بين ثياغو بيتارش ودياس داخل المنطقة فهيأها الأخير ساقطة من فوق دياش إلى فالفيردي الذي لعبها بدوره ساقطة من فوق غيهي وسددها “على الطاير” بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (42).

ثنائية للبديل كفاراتسخيليا

وعلى ملعب بارك دي برانس في باريس، ثأر سان جرمان لخسارته أمام تشلسي 0-3 في نهائي مونديال الأندية بالولايات المتحدة في تموز/يوليو، عندما تغلب عليه 5-2.

وسجّل لبطل أوروبا برادلي باركولا (10) وعثمان ديمبيليه (40) والبرتغالي فيتينيا (74) والبديل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (86 و90+4)، في حين أحرز الفرنسي مالو غوستو (28) والأرجنتيني إنسو فرنانديس (57) هدفيّ الضيف الإنكليزي.

وافتتح باركولا التسجيل بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة، استقرت في الزاوية العليا إلى يمين الدنماركي فيليب يورغنسن (10).

وأدرك غوستو التعادل بتسديدة أرضية بيمناه من الجهة اليمنى داخل المنطقة، عجز عن صدها الحارس المضيف الروسي ماتفي سافونوف (28).

وأنقذ سافونوف فريقه بتصديه ببراعة لتسديدة كول بالمر من مسافة قريبة، فانتقلت الكرة مرتدة لسان جرمان، لعبها المغربي أشرف حكيمي صوب ديمبيلي الذي انطلق من منتصف الملعب، ثم اخترق منطقة الجزاء مراوغا مواطنه ويسلي فوفانا، قبل تسديدها بيمناه أرضية مثالية إلى يمين يورغنسن (40).

ومن هجمة مرتدة قادها بيدرو نيتو الذي قطع الكرة من الجهة اليسرى في منتصف الملعب، انطلق البرتغالي صوب المنطقة قبل تحويلها عرضية متقنة تابعها فرنانديس بيمناه من مسافة قريبة إلى داخل المرمى (57).

بودو غليمت يواصل مغامرته

وارتكب يورغنسن خطأ فادحا عندما مرر كرة ارتدت من باركولا ووصلت إلى كفاراتسخيليا، بديل ديزيريه دويه، فهيّأها الأخير أمام فيتينيا الذي لعبها بيمناه من داخل المنطقة ساقطة من فوق الحارس الدنماركي (74).

وترك كفاراتسخيليا بصمته على طريقته الخاصة، إذ استلم الكرة على الجهة اليسرى وانطلق بها نحو العمق، ثم سدّدها بيمناه قوية من على مشارف المنطقة، استقرت في الزاوية اليمنى (86).

ووقّع الجورجي على ثنائيته بعدما تابع بيمناه من داخل المنطقة عرضية حكيمي من الجهة اليمنى إثر هجمة مرتدة (90+4).

وواصل بودو غليمت النروجي مغامرته ونتائجه اللافتة مضيفا سبورتينغ إلى لائحة ضحاياه التي تضم إنتر الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنكليزي، بإسقاطه 3-0.

وسجّل أهداف أصحاب الأرض كلّ من سوندري برونستاد فيت (32 من ركلة جزاء) وأولي بلومبرغ (45+1) وكاسبر هوغ (71).

هافيرتس ينقذ أرسنال

وأهدى البديل الدولي الألماني كاي هافيرتس ناديه أرسنال تعادلا ثمينا بهزه شباك فريقه السابق باير ليفركوزن 1-1.

وافتتح قائد ليفركوزن لاعب الوسط الدولي روبرت أندريش التسجيل (46)، وأدرك هافيرتس التعادل لأرسنال (89 من ركلة جزاء).

واستمر أرسنال من دون خسارة في دوري الأبطال، بعدما تصدّر دور المجموعة الموحدة بالعلامة الكاملة 24 نقطة.

وقال هافيرتس في تصريح لمنصة دازون للبث التدفقي “لم نقدّم أفضل مباراة لنا هذا المساء، لكننا نعود إلى الديار بنتيجة جيدة. سيتعيّن علينا تسريع الوتيرة والفوز في مباراة الإياب، وسيكون المشجّعون خلفنا، وهذا أمر مهم”.

وأضاف “أنا سعيد بدخولي وتسجيل الهدف. وبالطبع يؤلمني الأمر من أجل ليفركوزن، لكن هذه هي كرة القدم”.