وزيرة الشؤون تؤكد دعمها لمبادرة توفير خدمة الرد المرئي بلغة الإشارة للصم

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة أمثال الحويلة دعمها لمبادرة توفير خدمة الرد المرئي بلغة الإشارة للصم من قبل فريق أصدقاء المعاقين بالتعاون مع الجمعية الكويتية لمترجمي لغة الإشارة.

وذكرت الحويلة في بيان اليوم الاربعاء أن هذه المبادرة تسهم في تسهيل التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وتعزز وصولهم إلى المعلومات والخدمات بما يدعم جهود تمكينهم ودمجهم في المجتمع.

وأكدت الحويلة أن مثل هذه المبادرات تعكس روح المسؤولية المجتمعية والتعاون بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.

وتتيح هذه المبادرة لفئة الصم التواصل المرئي مع مترجمي لغة الإشارة للإجابة على استفساراتهم ومساعدتهم بمختلف الأمور لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة عبر الأرقام التالية: الدكتور محمد الرامزي: 99701320 وخليفة آل بن علي: 97333264 وزيد الموسوي: 99859402.