الحرس الوطني: تدمير أجزاء رأس حربي لطائرة مسيرة سقط في خزان وقود “دون وقوع إصابات بشرية”

الحرس الوطني يعلن تدمير أجزاء رأس حربي لطائرة مسيرة سقط في خزان وقود "دون وقوع إصابات بشرية"

أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني العميد الدكتور جدعان فاضل اليوم الأربعاء تمكن رجال وحدة التخلص من المتفجرات التابعة لكتيبة الهندسة من استخراج بعض أجزاء رأس حربي لطائرة مسيرة وتدميره وفق الأساليب الفنية المعتمدة بعدما سقط في خزان للوقود.

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني في بيان صحفي إن رجال وحدة التخلص من المتفجرات وبعد تلقيهم بلاغا بالواقعة توجهوا إلى الموقع وأجروا المعاينة الفنية مبينا “أن الرأس الحربي للطائرة سقط داخل الخزان من دون أن ينفجر” الأمر الذي شكل تحديا فنيا نظرا لطبيعة الموقع واحتوائه على مواد نفطية وأبخرة كيميائية.

وأضاف أن عملية المعالجة استغرقت سبعة أيام متواصلة تم خلالها تفريغ الخزان بالكامل واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لضمان سلامة الفريق.

وأوضح أن نجاح هذه العملية يعكس مستوى الجاهزية والكفاءة العالية التي تتمتع بها (كتيبة الهندسة) في الحرس الوطني بالتعامل مع البلاغات “المعقدة والخطرة” وذلك في إطار التنسيق والتعاون مع الجهات العسكرية والأمنية المختصة في دولة الكويت بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الأمن والسلامة.

ودعا الله عز وجل أن يحفظ دولة الكويت قيادة وشعبا من كل مكروه تحت ظل القيادة الحكيمة.