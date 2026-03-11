دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة العدوان الإيراني الآثم على ميناء صلالة في سلطنة عمان

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للعدوان الإيراني الآثم الذي استهدف ميناء صلالة في سلطنة عمان الشقيقة وما ترتب عليه من أضرار في بعض خزانات الوقود بالميناء.

وأكدت (الخارجية) في بيان اليوم الأربعاء أن استهداف الموانئ والمنشآت الاقتصادية يمثل تصعيدا خطيرا يهدد حركة التجارة الدولية وسلامة المرافق الحيوية ويقوض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعربت عن وقوف دولة الكويت إلى جانب سلطنة عمان الشقيقة وتأكيدها دعم كل ما من شأنه صون أمنها وحماية منشآتها الحيوية والحفاظ على استقرارها.