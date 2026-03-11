بلدية الكويت: توجيه 5 إنذارات “عدم التزام باشتراطات الأمن والسلامة” خلال الأعمال الإنشائية

بلدية الكويت توجيه 5 انذارات على نطاق محافظة حولي

وجهت بلدية الكويت خمسة إنذارات “عدم التزام باشتراطات الأمن والسلامة” خلال أعمال إنشاء وترميم وذلك في نطاق محافظة حولي.

وقالت إدارة العلاقات العامة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الفرق الرقابي التابع لإدارة السلامة في فرع بلدية محافظة حولي نفذ حملة تفتيشية للرقابة على الأعمال الإنشائية في نطاق المحافظة ومتابعة مدى توفير وسائل الأمن والسلامة والالتزام بلوائح ونظم العمل وكذلك رصد المخالفات في مواقع الإنشاء والترميم.

وأوضحت أن الحملة أسفرت عن توجيه الإنذارات الخمسة المشار إليها آنفا مؤكدة مواصلة الجولات الميدانية وعدم التهاون حيال المخالفين.