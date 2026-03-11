الدفاع: تم خلال الـ24 ساعة الماضية تدمير 7 طائرات مسيرة وواحدة سقطت خارج منطقة التهديد

المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان إن القوات المسلحة تصدت خلال ال24 ساعة الماضية لموجة من الأهداف الجوية المعادية التي اخترقت أجواء البلاد إذ رصدت منظومات الدفاع الجوي 8 طائرات مسيرة معادية وتم التعامل مع 7 منها وتدميرها فيما سقطت طائرة مسيرة واحدة خارج منطقة التهديد.

جاء ذلك خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

واضاف العطوان أن قوة الواجب من الحرس الوطني قامت برصد وإسقاط 8 طائرات “درون” جنوب البلاد في إطار التكامل والتنسيق بين الجهات العسكرية في البلاد.

وأشار إلى أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية قامت بالتعامل والتخلص من عدد 172 بلاغا منذ بداية العمليات.

وأكد العطوان أن القوات المسلحة على درجة عالية من اليقظة والجاهزية والاستعداد وتعمل بشكل متواصل وبالتنسيق المشترك مع مختلف القطاعات العسكرية في البلاد إذ أن حفظ أمن الكويت واستقرارها وبذل الغالي والنفيس من أجلها هو الهدف الأسمى والغاية الكبرى التي يعمل من أجلها الجميع.

وسأل العطوان المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة للكويت في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله داعيا المولى تعالى أن يرحم شهداءنا الأبرار.