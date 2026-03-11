الداخلية: ضرورة التزام مستخدمي كاميرات المراقبة المنزلية بإجراءات الأمن السيبراني

المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب

شددت وزارة الداخلية الكويتية على ضرورة التزام مستخدمي كاميرات المراقبة المنزلية بإجراءات الأمن السيبراني المتمثلة بتغيير كلمة المرور الافتراضية بشكل دوري واستخدام رموز وأرقام قوية وربط الكاميرات بشبكات إنترنت محمية وتعطيل خاصية الوصول عن بعد عند عدم الحاجة لها.

جاء ذلك في كلمة المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب اليوم الأربعاء خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وذكر أن فرق التخلص من المتفجرات تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 18 بلاغا يتعلق بشظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعية ليبلغ إجمالي البلاغات منذ بداية العدوان 347 بلاغا.

واستعرض عددا من البلاغات الخاصة بسقوط الشظايا أو الأجسام خارج منطقة التهديد.

وقال إن وزارة الداخلية تؤكد أن الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع يمثلان أساس أمن الوطن واستقراره وأن الحفاظ على النسيج الاجتماعي مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع معاهدة الله ثم الوطن على مواصلة أداء واجبها في حماية أمن الكويت واستقرارها.