الرئاسة الفلسطينية تدين استمرار إغلاق سلطات الاحتلال المسجد الأقصى في شهر رمضان

انتشار لقوات الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى تزامناً

دانت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأربعاء استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين ومنعهم من إقامة الشعائر الدينية فيه في شهر رمضان.

وقالت الرئاسة في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن هذه الإجراءات تعتبر مساسا خطيرا بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك والأماكن الدينية في مدينة القدس المحتلة.

وحذرت من استغلال سلطات الاحتلال أجواء التوتر والتصعيد في المنطقة للمساس بالأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية مشددة على انها تخالف بشكل واضح القانون الدولي الذي ينص صراحة على حرية العبادة للمؤمنين في المدينة المقدسة.

وأكدت الرئاسة رفضها الكامل لإجراءات الاحتلال الاستفزازية في المسجد الأقصى المبارك تجاه المصلين مؤكدة ضرورة فتح أبواب المسجد الأقصى وعدم إعاقة وصول المصلين إليه خاصة في شهر رمضان المبارك ووقف انتهاكاتها وممارساتها اللاشرعية المستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وجددت الرئاسة التأكيد أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين مشددة على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف.