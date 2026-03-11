وزيرة الشؤون تتفقد مركز إيواء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة للاطلاع على مستوى الجاهزية والاستعدادات

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة تتفقد مركز إيواء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة

تفقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأربعاء مركز الإيواء التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة للاطلاع على مستوى الجاهزية والاستعدادات المتخذة للتعامل مع أي ظروف طارئة.

وأكدت الحويلة في بيان صحفي صادر عن الوزارة الحرص على متابعة جاهزية مرافق المركز وخطط الطوارئ بشكل مستمر بما يضمن الاستعداد الكامل للتعامل مع أي أمر طارئ وتوفير بيئة آمنة في مرافق الإيواء التابعة مشيدة بجهود العاملين في المركز وحرصهم على أداء مهامهم بكفاءة ومسؤولية.

وذكر البيان أن الوزيرة الحويلة اطلعت خلال الجولة الميدانية على خطط الطوارئ المعتمدة وآليات تنفيذها داخل المركز كما تفقدت الملجأ المخصص للطوارئ واطمأنت على جاهزيته واستعداده لاستقبال الحالات في الطوارئ والتأكد من توفر جميع المتطلبات اللازمة لضمان سلامة المستفيدين.

واستمعت خلال الجولة إلى شرح من المسؤولين والعاملين عن الإجراءات المتبعة في حالات الطوارئ وآليات التنسيق لضمان سرعة الاستجابة واستمرارية تقديم الخدمات كما التقت بعدد من الموظفين واستمعت إلى آرائهم وملاحظاتهم حول سير العمل وجاهزية المركز للتعامل مع أي مستجدات.