وزير الدفاع: تحقيق أقصى درجات اليقظة والجاهزية والاستعداد لحفظ أمن وسلامة البلاد

وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح خلال الجولة التفقدية

أكد وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح أهمية مضاعفة الجهود في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها الكويت والمنطقة إذ تتطلب المرحلة الحالية أقصى درجات اليقظة والجاهزية مشيدا في الوقت ذاته بما لمسه من روح معنوية عالية وثبات راسخ لدى منتسبي الجيش الكويتي.

جاء ذلك في تصريح للشيخ عبدالله الصباح نقله بيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع عقب قيام الوزير بجولة تفقدية شملت عددا من وحدات والمواقع التابعة للجيش الكويتي للاطلاع على سير العمل ومتابعة مستوى الجاهزية القتالية والاستعداد.

وأعرب الشيخ عبدالله الصباح عن بالغ فخره واعتزازه بما يبذله منتسبو الجيش الكويتي من جهود مخلصة في مختلف مواقعهم مثمنا ما يتحلون به من تفان وإخلاص وروح مسؤولية عالية في أداء واجبهم الوطني.

وأكد أن منتسبي القوات المسلحة سيبقون دائما حصنا منيعا للوطن وأن ما يقدمه رجال الجيش الكويتي محل فخر وتقدير ويجسد أسمى معاني الولاء والانتماء والتضحية في سبيل الكويت.