التجارة: تحرير 32 محضر مخالفة وإغلاق 7 أسواق مركزية ضمن حملات رقابية بالجهراء ومبارك الكبير

جانب من الحملات الرقابية التي نفذتها وزارة التجارة والصناعة في محافظتي الجهراء ومبارك الكبير

قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء إن الحملات الرقابية التي نفذتها في محافظتي الجهراء ومبارك الكبير أسفرت عن تحرير ما مجموعه 32 محضر ضبط مخالفات إضافة إلى إغلاق 7 أسواق مركزية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأضافت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الجولات التفتيشية التي نفذت بتوجيهات وزير التجارة والصناعة أسامة بودي تم خلالها رصد عدد من المخالفات في عدد من الأسواق إذ جرى التدقيق على المحال للتأكد من التزامها بالقرارات الوزارية والضوابط المنظمة للأسعار.

وأوضحت أنه في محافظة مبارك الكبير تم تحرير 18 محضر ضبط بسبب ارتفاع أسعار الخضار المحلي إضافة إلى محضر ضبط واحد لرفع سعر الدجاج بالمخالفة للضوابط المعتمدة.

أما في محافظة الجهراء ذكرت أنه تم تحرير 13 محضر ضبط مخالفات وإحالة المخالفين إلى النيابة التجارية كما تم إغلاق 7 أسواق مركزية لمخالفتها القرار الوزاري الخاص بتثبيت الأسعار وقيامها بارتفاعات مصطنعة في الأسعار.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات وضمان الالتزام بالأسعار المعتمدة بما يحفظ حقوق المستهلكين.