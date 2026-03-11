بنك الكويت المركزي: ضرورة الإبلاغ عن الأنشطة المالية غير المرخصة لتعزيز سلامة القطاع المالي

بنك الكويت المركزي

أكد بنك الكويت المركزي اليوم الأربعاء ضرورة المساهمة في مكافحة الأنشطة المالية غير المرخصة عبر الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بقيام أفراد أو جهات بممارسة أنشطة مالية دون الحصول على ترخيص رسمي.

وقال البنك في بيان صحفي إن الأنشطة غير المرخصة تشمل عمليات تحويل الأموال أو تقديم التمويل المالي أو توفير روابط الدفع الإلكتروني من جهات لا تحمل ترخيصا صادرا عنه.

وشدد على أهمية الوعي بخطورة التعامل مع الجهات غير المرخصة داعيا الجميع إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة من خلال الاتصال على الرقم (22972999) أو التواصل عبر البريد الإلكتروني Unlicensed@cbk.gov.kw.

وأفاد بأن التعاون المجتمعي يسهم في تعزيز الرقابة والحد من الممارسات غير القانونية بما يضمن الحفاظ على بيئة مالية آمنة وحماية حقوق المتعاملين مشيرا إلى أن الإبلاغ عن مثل هذه الأنشطة يمثل خطوة مهمة لدعم استقرار النظام المالي في دولة الكويت.