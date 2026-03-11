×
×

وزير الدفاع يعرب لنظيره البريطاني عن تقدير دولة الكويت لمواقف بلاده الداعمة

وزير الدفاع ‏الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح
الكويت
نُشر :
س
س

تلقى وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع في المملكة المتحدة الصديقة جون هيلي جرى خلاله بحث المستجدات الراهنة وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الشيخ عبدالله علي الصباح أعرب خلال الاتصال عن تقدير دولة الكويت لمواقف المملكة المتحدة الصديقة الداعمة.

وأضافت أن وزير الدفاع ثمن هذا الاتصال وأشاد بمتانة العلاقات التي تجمع دولة الكويت بالمملكة المتحدة الصديقة مؤكدا عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

اقرأ ايضا

الهلال الأحمر الكويتي توزع وجبات إفطار الصائم وكسوة العيد في جزر القمر
الهيئة العامة للبيئة ترصد نفوق عدد من أسماك (الجم) على شواطئ الصليبيخات
مجلس الوزراء: إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند نظرا للأوضاع الصحية