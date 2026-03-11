وزير الدفاع يعرب لنظيره البريطاني عن تقدير دولة الكويت لمواقف بلاده الداعمة

وزير الدفاع ‏الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح

تلقى وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع في المملكة المتحدة الصديقة جون هيلي جرى خلاله بحث المستجدات الراهنة وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الشيخ عبدالله علي الصباح أعرب خلال الاتصال عن تقدير دولة الكويت لمواقف المملكة المتحدة الصديقة الداعمة.

وأضافت أن وزير الدفاع ثمن هذا الاتصال وأشاد بمتانة العلاقات التي تجمع دولة الكويت بالمملكة المتحدة الصديقة مؤكدا عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.