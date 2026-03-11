الأرصاد الجوية: أمطار تبدأ الليلة تستمر حتى ظهر الجمعة مع فرص للضباب في عطلة نهاية الأسبوع

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية تأثر البلاد بأمطار تبدأ الليلة وتستمر حتى ظهر يوم بعد غد الجمعة وتكون رعدية على بعض المناطق مع نشاط للرياح وفرص للضباب أيام الخميس والجمعة والسبت.

وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء إن الأمطار المتوقعة نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي مصحوبا بكتلة هوائية دافئة ورطبة يتزامن مع وجود منخفض جوي بارد في طبقات الجو العليا ما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مصحوبة بأمطار رعدية على بعض المناطق.

وأضاف العلي أن فرص الأمطار تبدأ منتصف الليل حتى ظهر يوم الجمعة مع رياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وترتفع معها الأمواج البحرية إلى أكثر من ست أقدام.

وأوضح أن الرياح ستصاحبها فرص تكون الضباب على بعض المناطق تبدأ من مساء يوم غد الخميس حتى صباح الجمعة وأيضا من مساء الجمعة حتى صباح يوم السبت المقبل.

وذكر أن التحسن في الأجواء سيبدأ تدريجيا من بعد عصر يوم الجمعة حيث تقل السحب وفرص الأمطار مع تقدم امتداد مرتفع جوي.