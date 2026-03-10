وزير الأوقاف يتفقد مركز المراقبة في مسجد جابر العلي واستعدادات العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير العدل بالإنابة الدكتور محمد الوسمي

قام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي بجولة تفقدية إلى مركز المراقبة في مسجد جابر العلي بمنطقة الشهداء في إطار الاستعدادات للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن الوزير الوسمي اطلع خلال الزيارة التي رافقه فيها وكيل الوزارة بالتكليف المهندس سليمان السويلم على مركز المراقبة الذي يتولى متابعة سير العمل في المساجد والخدمات المقدمة للمصلين.

وأضافت أن الزيارة جاءت في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد وما تتطلبه من اتخاذ احترازات أمنية لازمة حيث تمت متابعة مدى الالتزام بالتعاميم المنظمة لمدة صلاتي التراويح (20 دقيقة بعد صلاة العشاء) والقيام (لمدة نصف ساعة من الساعة 12 من منتصف الليل).