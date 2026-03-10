سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من رئيس غامبيا أدان خلاله الهجمات الإيرانية السافرة على الكويت

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ورئيس جمهورية غامبيا آداما بارو

تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية غامبيا الصديقة أدان خلاله بشدة الهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الكويت معتبرا إياها انتهاكا صارخا للسيادة والقانون الدولي مؤكدا دعم بلاده الكامل وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها الكويت لحفظ سيادتها وأمنها.

ونقل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله خلال الاتصال تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية غامبيا الصديقة معبرا سموه عن خالص شكره لفخامته على هذه البادرة الطيبة والموقف الثابت الداعم لأمن دولة الكويت واستقرارها.