الشهر الفائت من بين أدفأ أشهر فبراير على الإطلاق

العاصمة البريطانية لندن

شهد العالم عام 2026 خامس أكثر أشهر شباط/فبراير دفئا على الإطلاق، وقد اتسم الشهر الفائت بهطول أمطار غزيرة في أجزاء من أوروبا، وفق ما أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي.

وبلغ متوسط درجات الحرارة 13,26 درجة مئوية الشهر الماضي في مختلف أنحاء العالم، أي أعلى بمقدار 1,49 درجة مئوية من مستويات ما قبل الثورة الصناعية (1850-1900)، قبل أن يؤدي الاستخدام المكثف للفحم والنفط والغاز إلى ارتفاع مستمر في درجات الحرارة.

وفي القارة الأوروبية، كانت درجات الحرارة عموما باردة نسبيا، وقد صُنِّف شباط/فبراير الماضي ضمن أبرد ثلاثة أشهر شباط/فبراير خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، مع وجود تباينات ملحوظة.

وكانت الظروف المناخية أكثر بردا في الدول الاسكندنافية وفنلندا ودول البلطيق وشمال غرب روسيا، مقارنة بمتوسط الفترة 1991-2020. في المقابل، كانت الأجواء أكثر دفئا في غرب أوروبا وجنوبها.

وكان الشهر الفائت ثاني أدفأ شباط/فبراير في تاريخ السجلات على صعيد درجات حرارة سطح المحيط، وفق النشرة المناخية الشهرية لمرصد كوبرنيكوس.

في القطب الشمالي، انخفض متوسط امتداد الجليد البحري بنسبة 5% عن المعدل الطبيعي، مسجلا ثالث أدنى مستوى له على صعيد سجلات شباط/فبراير.

مع ذلك لوحظت تباينات كبيرة، إذ بلغ الجليد البحري في بحر غرينلاند أكبر امتداد شهري له منذ 22 عاما.