قطر تدين بشدة استهداف القنصلية العامة للإمارات في كردستان العراق

صورة أرشيفية

أعربت دولة قطر اليوم الثلاثاء عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الغادر بطائرة مسيرة الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في كردستان العراق باعتباره يشكل انتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية ومقارها.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يمثل خرقا واضحا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ويعد تصعيدا خطيرا يهدد أمن وسلامة العاملين في السلك الدبلوماسي ويقوض قواعد العمل الدبلوماسي المعترف بها دوليا.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الرافض لكافة أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف البعثات الدبلوماسية أو تقوض الأمن والاستقرار مؤكدة تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية أوضحت في بيان اليوم أن الهجوم الإرهابي الغادر بطائرة مسيرة الذي استهدف قنصليتها العامة في كردستان العراق أسفر عن أضرار جانبية دون تسجيل أي إصابات.