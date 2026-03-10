إسبانيا تجدد إدانتها للهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي

وزارة الخارجية الإسبانية

جددت الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء إدانتها الشديدة للهجمات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاسيما الموجهة ضد بنى تحتية مدنية باعتبارها انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان تضامنها الكامل مع دول الخليج معربة عن أعمق تعازيها لأسر ضحايا الهجمات “غير المبررة والعشوائية” وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

ودانت الوزارة في الوقت ذاته إطلاق صاروخ باتجاه تركيا مشددة على أن اللجوء إلى العنف أو التصعيد العسكري لن يؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار ويقوض فرص السلام والأمن والازدهار في المنطقة.