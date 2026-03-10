وكيل وزارة الداخلية يتفقد عددا من المساجد للوقوف على جاهزية تأمين العشر الأواخر من رمضان

وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب الوهيب

أجرى وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب الوهيب فجر اليوم الثلاثاء جولة تفقدية لعدد من المساجد للوقوف على الاستعدادات الأمنية والجاهزية الميدانية لتأمين المساجد ودور العبادة في إطار الاستعدادات للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أن جولة اللواء الوهيب رافقه فيها رئيس قطاع شؤون المرور والعمليات العميد عبد الله العتيقي.

وشدد وكيل وزارة الداخلية على ضرورة اليقظة والانتباه وتقديم جميع التسهيلات للمصلين مشيرا إلى “أهمية تعاون الجميع مع إرشادات رجال الأمن بما يعكس حرص المؤسسة الأمنية على المحافظة على النظام العام وتأمين سلامة الجميع”.

وأشاد بجهود رجال الأمن المتواجدين في الميدان مقدرا جهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء واجبهم وأكد اعتزاز قيادة وزارة الداخلية بما يقدمونه من عطاء مستمر ومضاعف خلال شهر رمضان المبارك.

وفي هذا الإطار دعا وكيل وزارة الداخلية رجال الأمن إلى الاستمرار في هذا التميز ليكونوا دائما العين الساهرة على أمن الوطن.

وخلال الجولة الميدانية اطلع اللواء الوهيب على تفاصيل الخطة الأمنية والمرورية المعتمدة لتأمين المساجد حيث استمع إلى شرح حول آلية الانتشار الأمني وتوزيع القوة وتكثيف الدوريات الثابتة والمتحركة في محيطها.

كما تفقد مستوى الجاهزية الميدانية للعناصر الأمنية والاجراءات المتخذة لتنظيم حركة السير وتسهيل وصول المصلين وضمان انسيابية الحركة المرورية.