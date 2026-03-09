سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية إلى مدينة صباح السالم الجامعية

قام سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة تفقدية إلى مدينة صباح السالم الجامعية برفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر عبدالله الجلال ومدير جامعة الكويت الدكتورة دينا مساعد الميلم.

وعقد سمو رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير جامعة الكويت ومسؤولي الجامعة جرى خلاله استعراض الاستعدادات والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية العملية التعليمية إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بما يضمن المحافظة على سلامة الطلبة والهيئة التدريسية ومنتسبي الجامعة واستدامة الخدمات المقدمة علاوة على الاستراتيجية المستقبلية للاستفادة من وسائل التقنية لدعم التعليم وتوفير بيئة أكاديمية مستقرة.

كما استمع سموه إلى شرح من المسؤولين حول منظومة الإدارة الميدانية المعتمدة لمراقبة حركة المرافق الجامعية والتنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في تعزيز الجاهزية والاستجابة السريعة في مختلف الظروف.

وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها إدارة الجامعة والكوادر الأكاديمية والإدارية مثمنا حرصهم على أداء واجباتهم ومواصلة العمل بروح المسؤولية الوطنية في هذه الظروف الاستثنائية مؤكدا دعم الحكومة الكامل لكل ما من شأنه تعزيز جاهزية المؤسسات التعليمية واستمرار دورها الحيوي في خدمة الوطن.