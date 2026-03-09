وزيرة الشؤون تؤكد أهمية تكاتف الجهود في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة تتفقد مقر جمعية الهلال الأحمر الكويتي

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الإثنين أهمية تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات الإنسانية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية إلى مقر جمعية الهلال الأحمر الكويتي حيث اطلعت على استعدادات الجمعية وخططها للتعامل مع أي ظروف طارئة بالاضافة إلى جاهزية الملاجئ والإمكانات المتوفرة فيها والإجراءات المتخذة لتعزيز مستوى الاستعداد ورفع كفاءة العمل الإنساني والإغاثي في مختلف الظروف.

وشددت الوزير الحويلة على أهمية استمرار رفع مستوى الجاهزية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد بما يضمن سرعة الاستجابة لأي طارئ وتقديم الدعم الإنساني اللازم.

وأشادت بالدور الكبير الذي تقوم به الجمعية ومتطوعوها في خدمة المجتمع وتعزيز منظومة العمل الإنساني مؤكدة أن العمل الإنساني في دولة الكويت يمثل نموذجا راسخا في العطاء والتكافل.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الاحمر الكويتي خالد المغامس إن “هذه الزيارة تأتي في إطار دعم الجهود الإنسانية وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة لاسيما في ظل الأوضاع الراهنة التي تتطلب رفع مستوى الجاهزية والاستعداد”.

وأضاف المغامس أن “متطوعي الهلال الأحمر الكويتي يمثلون ركيزة أساسية في دعم خطط الاستعداد والعمل الإنساني وخدمة المجتمع”.