الدفاع: القوات المسلحة تصدت منذ فجر اليوم لموجة من الأهداف الجوية المعادية

رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان أن القوات المسلحة الكويتية تصدت منذ فجر اليوم الاثنين الموافق 9 مارس 2026 وحتى منتصف الليل لموجة من الأهداف الجوية المعادية التي اخترقت أجواء البلاد.

وقال العقيد الركن العطوان في تصريح صحفي إن منظومات الدفاع الجوي رصدت صاروخين باليستيين معاديين في جنوب البلاد وتمكنت من اعتراضهما وتدميرهما كما رصدت طائرة مسيرة معادية تعاملت معها منظومات الدفاع الجوي وتمكنت من تدميرها.

وأضاف أن أصوات الانفجارات المسموعة في بعض مناطق البلاد هي نتيجة عمليات اعتراض منظومات الدفاع الجوي للأهداف الجوية المعادية.

وقال إن رئاسة الأركان العامة للجيش تهيب بالجميع ضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وأكد أن القوات المسلحة الكويتية على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.