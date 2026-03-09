النائب الأول ووزير الداخلية يشهد أداء قسم 20 خريجا وخريجة من أكاديميات شرطية وعسكرية في دولتي قطر والإمارات

شهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أداء قسم عدد من خريجي الأكاديميات الشرطية والعسكرية في دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب الوهيب.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الإثنين أن أداء القسم شمل (10) خريجين من أكاديمية الشرطة و(5) خريجين من أكاديمية محمد بن غانم الغانم البحرية في دولة قطر إضافة إلى (5) خريجات من كلية شرطة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت أنه “تم تعيينهم جميعا في قوة الشرطة برتبة ملازم بعد أداء القسم أمام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إيذانا ببدء مسيرتهم العملية في خدمة الوطن”.

وهنأ الشيخ فهد اليوسف وفق البيان الخريجين والخريجات بمناسبة تخرجهم وانضمامهم إلى صفوف المؤسسة الأمنية متمنيا لهم التوفيق والسداد في أداء واجبهم الوطني وأن يكونوا على قدر المسؤولية في خدمة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

حضر أداء القسم الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الأمنية المساندة اللواء علي العدواني ورئيس قطاع شؤون التعليم والتدريب العميد علي الوهيب والمدير العام لأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية العميد يوسف الحمدان وعدد من القيادات الأمنية.