الداخلية: عدم الاقتراب من أي جسم غريب أو شظايا والإبلاغ الفوري عبر هاتف الطوارئ

المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب

جددت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الاثنين تحذيرها من الاقتراب من أي جسم غريب أو شظايا يتم العثور عليها والإبلاغ الفوري عبر هاتف الطوارئ رقم (112) مؤكدة استمرار الجاهزية والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان أمن الوطن وسلامة الجميع.

جاء ذلك في كلمة المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية المتحدث باسم الوزارة العميد ناصر بوصليب خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وذكر العميد بوصليب ان الجهات المختصة تعاملت ابتداء من الساعة 00ر12 منتصف ليل الأحد الموافق 8 مارس وحتى هذه اللحظة مع عدد من البلاغات المرتبطة بسقوط شظايا في بعض المواقع وقد جرى التعامل مع البلاغات الواردة عبر هاتف الطوارئ رقم (112) بسرعة وكفاءة من قبل الفرق الميدانية المختصة.

وأضاف أن فرق التخلص من المتفجرات تعاملت مع 16 بلاغا ميدانيا يتعلق بشظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعية ليرتفع إجمالي البلاغات التي تم معالجتها منذ بداية العدوان إلى 314 بلاغا.

وأفاد بأنه جرى تشغيل صافرات الإنذار في البلاد 4 مرات خلال الفترة الأخيرة ليصل مجموع مرات تشغيلها منذ بداية العدوان إلى 80 مرة.

كما استعرض عددا من المواقع التي باشرت الفرق المختصة التعامل فيها مع الشظايا.

وأشار إلى اعتماد خطة تنظيمية بالتنسيق مع القطاعات المعنية في الدولة بمناسبة حلول العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم تقضي بتحديد أوقات أداء صلاة التراويح والقيام وممارسة الشعائر الدينية وذلك ضمن إجراءات تنظيمية وأمنية تهدف إلى ضمان سلامة الجميع.

ودعا المولى عزوجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان.