الدفاع: رصدنا طائرة مسيرة معادية وتم التصدي لها وتدميرها خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان اليوم الاثنين إن القوات المسلحة الكويتية رصدت خلال ال24 ساعة الماضية طائرة مسيرة معادية فور دخولها أجواء البلاد حيث تمكنت منظومات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة من التصدي لها وتدميرها.

جاء ذلك خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

واضاف العطوان أنه في إطار الإجراءات الدفاعية المتخذة لحماية أجواء البلاد واصلت منظومات الدفاع الجوي الكويتية أعمال الرصد والمتابعة المستمرة لأي تهديدات صاروخية محتملة.

وبين أنه تم رصد (درون) معادية حيث قامت قوة واجب من الحرس الوطني بالتعامل معها وتدميرها وذلك في إطار التكامل والتعاون بين الجهات العسكرية دون أن ينتج عن ذلك أي أضرار مادية أو بشرية.

وأكد أن منتسبي القوات المسلحة يواصلون أداء واجبهم الوطني بعزيمة راسخة ومعنويات عالية مستلهمين روح المسؤولية والشرف العسكري في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.

وسأل الله تعالى أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.