"السكنية" تنفذ إخلاء وهميا لمبنى المؤسسة بالتعاون مع "الدفاع المدني"

أعلن نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر الرويح أن المؤسسة نفذت تجربة إخلاء وهمي اليوم الاثنين لموظفيها بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني وذلك في إطار خطة المؤسسة لرفع مستوى الجاهزية في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد والمنطقة.

وقال الرويح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن التجربة تأتي بهدف تعزيز الوعي بإجراءات السلامة والتأكد من جاهزية العاملين للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأوضح أن التجربة شملت تطبيق إجراءات الإخلاء وفق المسارات المحددة ونقاط التجمع المعتمدة بإشراف فرق الدفاع المدني بهدف اختبار كفاءة خطط الطوارئ والتأكد من فاعلية أنظمة السلامة داخل مباني المؤسسة.

وأكد حرص المؤسسة على توفير الاحتياجات الضرورية داخل الملجأ بالتزامن مع حالة الطوارئ بما يضمن جاهزيته لاستقبال الموظفين عند الحاجة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لتعزيز السلامة.