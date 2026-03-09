الكهرباء والماء: الحريق بمحطة الصبية فجر اليوم ناتج عن شظايا طائرة مسيرة

وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن الحريق المحدود الذي اندلع فجر اليوم الاثنين بأحد خزانات الوقود في محطة الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه ناتج عن شظايا لطائرة مسيرة جراء العدوان الإيراني السافر الذي يستهدف دولة الكويت.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم قام بزيارة تفقدية إلى المحطة للاطلاع على الأوضاع الفنية فيها عقب الحريق حيث استمع إلى شرح من القيادات الفنية حول الحادث.

وأوضح البيان أنه تم خلال الزيارة استعراض آلية تعامل فرق الأمن والسلامة والطوارئ مع الحادث وفق الخطط والإجراءات المعتمدة إذ تمكنت الفرق المختصة من السيطرة على الحريق في وقت قياسي دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأشار إلى أن الوزير المخيزيم تابع كذلك سير أعمال الفحص والتقييم الفني التي تجريها الفرق المختصة للتأكد من سلامة الوحدات والمعدات المرتبطة بالخزان وضمان جاهزية المحطة واستمرار عملها بكفاءة وموثوقية عالية ضمن منظومة إنتاج الكهرباء والماء في البلاد.

وأشار إلى أن الوزير ثمن جهود العاملين في المحطة وسرعة استجابتهم للبلاغ ما أسهم في احتواء الموقف والمحافظة على استقرار منظومتي الكهرباء والماء.

وأكدت الوزارة في بيانها أن الفرق الفنية المختصة تواصل أعمال المتابعة والفحص وفق أعلى المعايير الفنية وإجراءات الأمن والسلامة مبينة أن منظومتي الكهرباء والماء تعملان بشكل طبيعي ومستقر مع استمرار الجاهزية التامة للتعامل مع أي طارئ.

ورافق الوزير في الزيارة وكيل الوزارة الدكتور عادل الزامل والوكيل المساعد لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه المهندس هيثم العلي.