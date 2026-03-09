سمو رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالا من رئيس وزراء فيتنام أدان خلاله الهجمات الإيرانية السافرة التي استهدفت الكويت

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء

تلقى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم من معالي رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة فام مينه تشينه أعرب خلاله عن إدانته للهجمات الإيرانية السافرة التي استهدفت دولة الكويت وتأييد بلاده لكل الاجراءات والقرارات التي تتخذها لحماية أمنها وسلامة أراضيها.

كما عبر معالي رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية خلال الاتصال عن بالغ تعازيه وصادق مواساته لدولة الكويت قيادة وشعبا في شهداء الاعتداء الآثم وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

هذا وقد أعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن شكره لهذه المبادرة الطيبة مثمنا موقف جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة الداعم لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا مع كل ما من شأنه حفظ أمنها وسيادتها.