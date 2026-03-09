سمو رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالا من رئيس وزراء ماليزيا أدان خلاله الهجمات الإيرانية السافرة التي استهدفت الكويت

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء

تلقى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم من معالي رئيس وزراء ماليزيا الصديقة أنور ابراهيم أعرب خلاله عن إدانته للهجمات الإيرانية السافرة التي استهدفت دولة الكويت وتأييد بلاده لكل الاجراءات والقرارات التي تتخذها لحماية أمنها وسلامة أراضيها.

كما عبر معالي رئيس وزراء ماليزيا خلال الاتصال عن بالغ تعازيه وصادق مواساته لدولة الكويت قيادة و شعبا في شهداء الاعتداء الآثم سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

هذا وقد أعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن شكره لهذه المبادرة الطيبة مثمنا موقف ماليزيا الصديقة الداعم لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا مع كل ما من شأنه حفظ أمنها وسيادتها.