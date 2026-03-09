المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يطلق خدمة الاستشارات النفسية هاتفيا لدعم الأسر والأفراد

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الاثنين إطلاق المجلس خدمة (الاستشارات النفسية الهاتفية العاجلة) بهدف تقديم الدعم النفسي والاجتماعي الأولي للأفراد والعائلات المتضررة.

وقالت الحويلة في بيان صحفي صادر عن الوزارة إن هذه المبادرة تأتي في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد والمنطقة والتحديات التي يفرضها واقع تعرض البلاد لهجمات عدوانية استدعت التصدي لها من قبل جهات الاختصاص بكفاءة عالية. وأضافت أن المباردة تأتي كذلك استجابة للضغوط النفسية المتزايدة وحالات الهلع والصدمات الناتجة عن الأحداث الجارية ووفاء بواجبات المجلس نحو حماية الأسر وأفرادها وتعزيزا للاستقرار النفسي والاجتماعي في المجتمع.

وأوضحت أن البرنامج يسعى إلى توفير مساحة آمنة وسرية للمواطنين والمقيمين للتحدث مع الباحثات والأخصائيات النفسيات والاجتماعيات لتقديم الدعم بكيفية التعامل مع حالات القلق الحاد ونوبات الهلع والفقد وكيفية التعامل مع الأطفال في ظروف النزاع.

وبينت الوزيرة الحويلة أن مثل هذه البرامج تهدف أيضا إلى تعزيز الصمود النفسي ومساعدة الناس على تجاوز هذه اللحظات العصيبة بأقل الأضرار النفسية الممكنة.

وذكرت أن الخدمة متاحة عبر أرقام الهاتف المجانية لنخبة من الباحثات والأخصائيات في مجالات الإرشاد النفسي والاجتماعي والأسري والمعلنة في الحساب الرسمي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة عبر منصة الانستغرام (familygovkw) لضمان وصول الدعم لكل من يحتاجه دون عوائق.