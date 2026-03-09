الخطوط الكويتية: تسيير رحلة من القاهرة إلى الدمام بعد غد الأربعاء

الخطوط الجوية الكويتية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن تسيير رحلة رقم (KU542D) من القاهرة إلى مطار الدمام في المملكة العربية السعودية الشقيقة في تمام الساعة 11 من صباح يوم بعد غد الأربعاء بتوقيت القاهرة على أن تصل في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت مدينة الدمام.

ودعت الشركة في بيان صحفي اليوم الاثنين المسافرين القريبين من هذه الوجهة والراغبين بالعودة إلى الكويت السفر إلى القاهرة والحجز على متن هذه الرحلة لافتا إلى أنه على المقيمين الحصول على تأشيرة عبور من المملكة العربية السعودية.

وذكرت أن الحجز يكون من خلال التواصل مع مركز اتصال خدمة العملاء على الرقم (171) أو عبر رسائل خدمة الواتساب (009651802050).