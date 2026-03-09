دولة الكويت تشيع شهيدي الواجب المقدم ركن عبدالله الشراح والرائد فهد المجمد

المشيعون الذين تقدمهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح

شيعت دولة الكويت صباح اليوم الاثنين شهيدي الواجب المقدم ركن عبدالله عماد الشراح والرائد فهد عبدالعزيز المجمد من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية وذلك في مقبرة الصليبيخات واللذين استشهدا فجر أمس الأحد أثناء أدائهما واجبهما الوطني في إطار المهام الأمنية المنوطة بوزارة الداخلية.

وأعرب المشيعون الذين تقدمهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح عن بالغ الفخر والعرفان بالتضحيات الجسام التي يبذلها رجال قواتنا المسلحة بكل مواقعهم وعزيمتهم في أداء واجبهم بكل شجاعة وتفان في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.

وودع المشيعون الشهيدين من أبناء الكويت اللذين ارتقيا إلى ربهما وهما يدافعان عن وطنهما ويؤديان واجبهما العسكري بكل شرف وإخلاص وسطرا بدمائهما صفحة مشرفة في سجل التضحية والفداء مؤكدين أن حماية الوطن وصون أمنه مسؤولية عظيمة ينهض بها رجاله الأوفياء.

وشدد المشيعون على أن الشهادة في سبيل الدفاع عن الوطن شرف عظيم ومنزلة رفيعة حيث يستحضر الجميع اليوم تضحياتهما باعتزاز مع تجديد العهد بأن تبقى القوات المسلحة درعا حصينة للكويت ثابتة على مبادئها ماضية في أداء رسالتها الوطنية بكل عزم ومسؤولية تحت راية قيادتها الحكيمة.