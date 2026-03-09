وزارة التربية: تأجيل الاختبارات القصيرة للطلبة حتى إشعار آخر مراعاة للظروف الراهنة

وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية اليوم الاثنين تأجيل الاختبارات القصيرة للطلبة حتى إشعار آخر مراعاة للظروف الراهنة وإتاحة المزيد من المرونة للمدارس والطلبة والمعلمين في هذه المرحلة.

جاء ذلك وفق بيان صحفي للوزارة خلال ترؤس وزير التربية سيد جلال الطبطبائي اجتماعا موسعا مع القيادات التربوية للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بسير العملية التعليمية مع استمرار تطبيق نظام التعليم عن بعد عبر منصة (تيمز) ومتابعة جاهزية القطاعات المختلفة لضمان استمرارية الدراسة بكفاءة.

وذكرت الوزارة وفق البيان أنه ستتم دراسة الوضع مجددا وفق المستجدات خلال الفترة المقبلة واتخاذ ما يلزم من قرارات بما يحقق مصلحة الطلبة ويحافظ على استقرار العملية التعليمية.

واستمع الوزير الطبطبائي خلال الاجتماع لشرح مفصل حول آلية سير الدراسة عن بعد ومستوى التفاعل في الحصص الافتراضية ونسب حضور الطلبة والمعلمين عبر المنصة التعليمية إضافة إلى التحديات التي قد تواجه بعض المدارس وآليات التعامل معها بما يضمن استمرار العملية التعليمية دون انقطاع.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التزام الطلبة والمعلمين بالحضور والتفاعل في الحصص الدراسية عبر منصة (تيمز) والتشديد على ضرورة استمرار المتابعة من الإدارات المدرسية لضمان تحقيق الاستفادة التعليمية المطلوبة خلال فترة الدراسة عن بعد.

وأشاد وزير التربية خلال الاجتماع بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في مختلف قطاعات وزارة التربية وثمن دور أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية والإدارات المدرسية في متابعة الطلبة وضمان انتظام الدراسة رغم التحديات وأكد أن هذه الجهود تعكس روح المسؤولية والحرص على مصلحة أبنائنا الطلبة.

كما ثمن الوزير الطبطبائي الدور المهم لأولياء الأمور في دعم أبنائهم خلال فترة طبيق نظام التعليم عن بعد داعيا إلى استمرار التعاون بين الأسرة والمدرسة بما يسهم في تعزيز انضباط الطلبة ومتابعتهم الدراسية وتحقيق أفضل النتائج التعليمية.

وحضر الاجتماع وكيل الوزارة بالتكليف المهندس محمد الخالدي والوكيل المساعد لقطاع الشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد والمدير العام للشؤون التعليمية محمد الوزان والمدير العام للتوجيه والبحوث والمناهج محمد العتيبي والمدير العام للخدمات التعليمية المساندة مريم العنزي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي أروى العيار