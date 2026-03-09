وزيرة شؤون التنمية تعقد اجتماعا لمتابعة الآثار البيئية المرتبطة بالتداعيات الحالية

وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج

عقدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج اجتماعا تنسيقيا موسعا مع عدد من الجهات الحكومية المعنية لبحث ومتابعة الآثار البيئية المرتبطة بالتداعيات الحالية حرصا على تعزيز الجاهزية الوطنية والتنسيق المؤسسي لضمان حماية البيئة وصحة المجتمع.

وأكدت الفليج لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال الاجتماع اليوم الاثنين أن دولة الكويت تمتلك منظومة متكاملة قادرة على التعامل مع مختلف المستجدات البيئية مضيفة أن التنسيق المستمر بين الجهات المختصة من شأنه المساهمة في رفع مستوى الاستجابة الاستباقية وتعزيز كفاءة الإجراءات الوقائية.

وقالت إن الاجتماع استعرض أحدث التقارير الفنية ونتائج الرصد البيئي التي تقوم بها الجهات المختصة وأظهرت المؤشرات الأولية استقرار الأوضاع البيئية ضمن الحدود الآمنة مع استمرار عمليات المتابعة والرصد على مدار الساعة لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات محتملة.

وأشادت بالجهود الوطنية المتكاملة التي تبذلها الجهات الحكومية المختصة مما يعكس مستوى عاليا من المسؤولية والتعاون المؤسسي في سبيل حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية.

وطمأنت الفليج المواطنين والمقيمين بأن الجهات المعنية تتابع التطورات باهتمام بالغ وباستمرار وأن سلامة المجتمع والبيئة تمثل أولوية قصوى لدى الدولة داعية الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات.

وشددت على أن دولة الكويت بفضل توجيهات قيادتها الحكيمة وتكاتف مؤسساتها الوطنية ماضية في تعزيز منظومة الاستدامة البيئية بما يضمن المحافظة على البيئة والصحة العامة.