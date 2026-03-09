“بوبيان” يشارك في حملة للتبرع بالدم تأكيداً للتضامن الوطني ودعماً للمسؤولية المجتمعية

المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان وليد الصقعبي

تجسيداً لقيم التضامن والتكاتف، قام فريق بوبيان التطوعي، بمشاركة عدد من مدراء وموظفي البنك، بالمساهمة في حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي، في خطوة تعكس حرص البنك على القيام بدوره المجتمعي والإنساني ودعم الجهود الوطنية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام بنك بوبيان بمسؤوليته المجتمعية ودوره في دعم مختلف القطاعات الحيوية الوطنية، حيث يحرص البنك على المبادرة والمشاركة في مختلف المواقف التي تتطلب تضافر الجهود وتعزيز روح التعاون، من خلال إطلاق مبادرات إنسانية تسهم في دعم المجتمع وترسخ قيم العطاء والمشاركة والعمل التطوعي.

وفي هذا السياق قال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان، وليد الصقعبي إن هذه المبادرة تعكس التزام البنك بدوره الوطني والمجتمعي والمصرفي، مشيراً إلى أن مشاركة موظفي ومنتسبي البنك في هذه الحملة تأتي تعبيراً عن روح العطاء والتكاتف والمسؤولية التي يتميز بها المجتمع الكويتي.

وأضاف “نؤمن في بنك بوبيان أن الوقوف إلى جانب وطننا الكويت هو مسؤولية مشتركة، وأن مشاركة موظفينا في هذه المبادرة تمثل أقل ما يمكن أن نقدمه للكويت وأبطالها. فالتبرع بالدم ليس مجرد مساهمة صحية، بل رسالة تضامن تؤكد أهمية تضافر الجهود لخدمة الوطن، متمنين أن يديم الله نعمة الأمن والأمان على بلدنا الغالي الكويت، وعلى الأشقاء في دول الخليج، وسائر الشعوب الإسلامية.”

فريق بوبيان التطوعي وموظفي البنك المشاركين في الحملة مع فريق بنك الدم المركزي

وأشار إلى أن المبادرة حملت أيضاً رسالة تقدير واعتزاز إلى جميع الجهات الصحية والأجهزة المعنية التي تعمل على مدار الساعة لخدمة المجتمع، مؤكداً أن دعم هذه الجهود يمثل جزءاً من مسؤولية المؤسسات تجاه المجتمع.

وشهدت المبادرة تفاعلاً ومشاركة مميزة من موظفي وموظفات البنك ضمن فريق بوبيان التطوعي، في تجسيد عملي لقيم العطاء والعمل الجماعي التي يحرص البنك على ترسيخها داخل بيئة العمل وتشجيع الموظفين على المشاركة الفاعلة في المبادرات الإنسانية.

وأكد الصقعبي أن التبرع بالدم يعد من أبسط أشكال العطاء الإنساني وأكثرها تأثيراً في ظل هذه الظروف، حيث يمكن لقطرة دم واحدة أن تُحدث فرقاً حقيقياً في إنقاذ حياة الآخرين.