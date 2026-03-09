شركة بابكو إنرجيز في البحرين تعلن حالة القوة القاهرة على عمليات المجموعة

مضخة تعمل في حقل "عوالي" النفطي التابع لشركة نفط البحرين "بابكو"

أعلنت شركة (بابكو إنرجيز) المجموعة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين اليوم الاثنين حالة القوة القاهرة على عمليات المجموعة المتأثرة بالأوضاع الراهنة نتيجة الاعتداءات الإيرانية المستمرة على المنطقة والهجوم الغاشم الأخير الذي استهدف إحدى وحدات مصفاة شركة (بابكو) للتكرير التابعة للمجموعة.

وأوضحت الشركة في بيان أوردته وكالة الانباء البحرينية أن احتياجات السوق المحلي كافة مؤمنة بالكامل وفقا للخطط الاستباقية الموضوعة بما يضمن استمرارية الإمدادات وتلبية الطلب المحلي دون تأثر.

وأكدت أنها ستواصل اطلاع الشركاء والجهات ذات العلاقة على آخر المعلومات والمستجدات ذات الصلة.

وكان (مركز الاتصال الوطني) أعلن اليوم اندلاع حريق جراء استهداف العدوان الايراني لمنشأة في منطقة (المعامير) اسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل خسائر في الأرواح لافتا الى ان الجهات المختصة تباشر إجراءات إطفاء الحريق.

وتعد حالة “القوة القاهرة” أمرا واقعا عند حدوث حدث استثنائي غير متوقع وخارج عن إرادة أطراف العقد مثل الكوارث الطبيعية والحروب أو الأوبئة ما يجعل تنفيذ الالتزامات التعاقدية مستحيلا.