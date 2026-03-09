سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية إلى مركز الإيواء التابع لوزارة الأشغال العامة

قام سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة تفقدية إلى مركز الإيواء التابع لوزارة الأشغال العامة برفقة وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان.

واستمع سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة إلى شرح من المسؤولين حول إجراءات تشغيل المركز في حالات الطوارئ والامكانات المتوافرة فيه لضمان توفير بيئة آمنة في الظروف الاستثنائية.

كما اجتمع سموه مع وزير الأشغال العامة والمسؤولين حيث جرى استعراض سير العمل في عدد من مشاريع وزارة الاشغال العامة والاطلاع على آخر مستجدات تنفيذها ومراحل إنجازها بما يسهم في تعزيز كفاءة المرافق العامة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره للقائمين على إعداد وتجهيز مركز الإيواء التابع لوزارة الأشغال العامة مشيدا بما بذلوه من جهود متفانية تعكس روح المسؤولية والحرص على صون أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في مختلف الظروف.