دولة الكويت تدين وتستنكر العدوان الإيراني الآثم على منشأة سكنية بمدينة الخرج السعودية

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للعدوان الإيراني الآثم الذي استهدف منشأة سكنية في مدينة الخرج بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي أدى إلى وفاة اثنين من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين.

وأكدت (الخارجية) في بيان لها اليوم الأحد رفض دولة الكويت القاطع لمثل هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المدنيين وتهدد أمن واستقرار المنطقة في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئه.

كما أعربت عن تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

وتقدمت بخالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيق ولذوي الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين.