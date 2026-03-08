لبنان: ارتفاع عدد النازحين منذ تجدد عدوان الاحتلال إلى 117 ألفا

نازحين من جنوب لبنان

أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء اللبناني اليوم الأحد أن عدد النازحين داخليا جراء تجدد عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان بلغ 117 ألف شخص ينتمون إلى 12539 عائلة.

وقالت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في تقريرها اليومي إن عدد النازحين المسجلين بلغ نحو 117 ألفا و228 شخصا يقيمون في 538 مركز إيواء فيما تم تسجيل 1015 حادثا أمنيا منذ بداية التصعيد.

وأشار التقرير إلى أن عدد ضحايا الاعتداءات بلغ 394 قتيلا و1130 جريحا من بينهم 83 طفلا و42 امراة.

وكان الوضع الأمني في لبنان قد شهد منذ أيام تصعيدا إثر اطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة ما استدعى توسع الغارات الجوية العنيفة لطيران الاحتلال الإسرائيلي ونزوح سكان المناطق التي طالها القصف في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت خصوصا مع توجيه جيش الاحتلال إنذارا لسكان عشرات القرى الجنوبية بإخلائها وعدم العودة إليها.