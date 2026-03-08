سمو أمير البلاد يبعث ببرقيتي تعزية إلى أسرتي شهيدي الواجب المقدم ركن عبدالله عماد الشراح والرائد فهد عبدالعزيز المجمد

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيتي تعزية إلى أسرتي شهيدي الواجب المغفور لهما بإذن الله تعالى المقدم ركن عبدالله عماد الشراح والرائد فهد عبدالعزيز المجمد من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية بوزارة الداخلية اللذين استشهدا أثناء قيامهما بواجبهما الوطني.

أعرب فيهما سموه رعاه الله عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الجلل مستذكرا سموه حفظه الله بكل الفخر ما قدمه الفقيدان من إسهامات مخلصة وجهود مضنية في الذود عن حمى الوطن العزيز.

سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته وينزلهما منازل الشهداء وأن يلهم أسرتيهما الكريمتين جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقيتي تعزية إلى أسرتي شهيدي الواجب المغفور لهما بإذن الله تعالى المقدم ركن عبدالله عماد الشراح والرائد فهد عبدالعزيز المجمد من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية بوزارة الداخلية اللذين استشهدا أثناء قيامهما بواجبهما الوطني.

ضمنهما سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بهذا المصاب الأليم مبتهلا إلى الباري جل وعلا أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته وينزلهما منازل الشهداء وأن يلهم أسرتيهما الكريمتين جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيتي تعزية إلى أسرتي شهيدي الواجب المغفور لهما بإذن الله تعالى المقدم ركن عبدالله عماد الشراح والرائد فهد عبدالعزيز المجمد من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية بوزارة الداخلية اللذين استشهدا أثناء قيامهما بواجبهما الوطني.