أمير قطر والرئيس السوري يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتهيئة الظروف الملائمة للتهدئة

الرئيس السوري احمد الشرع خلال استقباله امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد في مطار دمشق

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأحد ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتهيئة الظروف الملائمة للتهدئة.

وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من الرئيس السوري جدد خلاله الشرع إدانة سوريا للعدوان الإيراني الغاشم المستمر على دولة قطر ودول المنطقة وما ينطوي عليه من انتهاك لسيادة الدول وتهديد لأمنها واستقرارها.

وأضاف البيان أنه الجانبين ناقشا تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات الميدانية المتسارعة حيث أكدا أهمية الإيقاف الفوري للتصعيد وضرورة درء الانزلاق نحو الفوضى.

وأكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتهيئة الظروف الملائمة للتهدئة والتعويل على المسارات السياسية والدبلوماسية وفق مبادئ الأمم المتحدة وميثاقها بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.