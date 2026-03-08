مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعا

مبنى مجلس الوزراء الكويتي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الأحد الموافق 8/3/2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي:

“أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بنتائج الاتصال الهاتفي الذي تلقاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يوم أمس من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والذي اطمأن خلاله سموه على دولة الكويت وقيادتها وشعبها الكريم كما اطمأن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق وذلك بعد الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الأراضي الكويتية والإماراتية ومجالهما الجوي وقد جدد الجانبان استنكارهما وإدانتهما الشديدين لهذا التعدي السافر والذي يعد انتهاكا صارخا لسيادة الدولتين وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والذي يمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها مؤكدين سموهما حفظهما الله ورعاهما على تسخير كافة إمكانياتهما وطاقاتهما لدعم أمن البلدين الشقيقين وصون استقرارهما وعلى ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية كما تم خلال الاتصال بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بالوضع الراهن في المنطقة وتبادل وجهات النظر بشأنهما.

كما أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج الاتصال الهاتفي الذي تلقاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة والذي اطمأن خلاله فخامته على دولة الكويت وقيادتها وشعبها بعد الهجمات الإيرانية السافرة التي استهدفت الأراضي والأجواء الجوية الكويتية معربا فخامته عن استنكار وإدانة الجمهورية الفرنسية الشديدين لهذا التعدي الآثم الذي يعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مؤكدا فخامته على وقوف الجمهورية الفرنسية الصديقة إلى جانب دولة الكويت وشعبها الصديق ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ سيادتها وصون أمنها واستقرارها واستعدادها لتسخير كافة إمكاناتها وطاقاتها لدعم دولة الكويت وقد عبر سموه حفظه الله ورعاه عن خالص شكره وتقديره لفخامته على ما أبداه من تضامن صادق ومواقف داعمة إلى جانب دولة الكويت خلال فترة تعرضها للهجمات الأخيرة.

من جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج الاتصالات الهاتفية التي تلقاها سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله من أصحاب الجلالة الملوك وفخامة رؤساء الدول ومعالي رؤساء وزراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية التي أدانوا خلالها الهجمات الإيرانية على أراضي دولة الكويت باعتبارها انتهاكا صارخا للسيادة والقانون الدولي مؤكدين دعم بلادهم الكامل وتأييدهم لكافة الإجراءات التي تتخذها دولة الكويت لحفظ سيادتها وأمنها ونقل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله خلال الاتصالات تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى أصحاب الجلالة وفخامة رؤساء الدول ومعالي رؤساء الوزراء معربا سموه عن خالص شكره لهم على مبادرتهم الطيبة ومواقفهم الثابتة الداعمة لأمن دولة الكويت واستقرارها.

وأيضا أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارات التي قام بها سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ويرافقه سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خلال الأيام الماضية إلى كل من:

رئاسة قوة الإطفاء العام حيث كان في استقبالهما معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ورئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال محمد الرومي وكبار قادة قوة الإطفاء العام ونقل سمو ولي العهد حفظه الله خلال هذه الزيارة تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مثمنا سموه الجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو قوة الإطفاء العام في مواكبة أحدث التطورات في مجالات الحماية المدنية وسرعة الاستجابة كما اطلع سمو ولي العهد حفظه الله على شرح مفصل حول آخر المستجدات وآلية تعامل فرق الإطفاء مع الحوادث والأزمات الطارئة وما تتخذه من إجراءات وقائية وتدابير استباقية لحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز منظومة السلامة العامة في البلاد مشيدا سمو ولي العهد حفظه الله بما يبذله منتسبو قوة الإطفاء العام من جهود مخلصة وتضحيات كبيرة في أداء واجبهم الإنساني والوطني مقدرا شجاعتهم الباسلة ويقظتهم العالية في التعامل مع مختلف البلاغات والذود عن مقدرات الوطن وحماية أرواح المواطنين والمقيمين وصون المكتسبات الوطنية ووجه سمو ولي العهد حفظه الله منتسبي قوة الإطفاء العام بأهمية الاستمرار في تطوير المنظومة التشغيلية لقوة الإطفاء العام بما يضمن الجاهزية التامة للتعامل مع أي طارئ بكفاءة واقتدار بالتنسيق المتكامل مع مختلف جهات الدولة المعنية.

وزارة الدفاع حيث كان في استقبالهما معالي وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح وسعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد درج الشريعان وكبار ضباط الجيش ونقل سمو ولي العهد حفظه الله خلال الزيارة تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه مثمنا سموه الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الدفاع في مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة واطلع سمو ولي العهد حفظه الله خلال الزيارة على إيجاز مفصل حول آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة وآلية تعامل القوات المسلحة مع الاعتداءات الآثمة التي استهدفت دولة الكويت خلال الفترة الماضية وما اتخذته من إجراءات دفاعية لحماية أجواء البلاد وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار مشيدا سمو ولي العهد حفظه الله بما يبذله أبطال ورجال القوات المسلحة من جهود مخلصة وتضحيات كبيرة في أداء واجبهم الوطني مقدرا شجاعتهم ويقظتهم العالية في الذود عن أرض وسماء الوطن وحماية أمنه واستقراره وصون مقدراته مؤكدا سمو ولي العهد حفظه الله أن ما يقدمه منتسبو الجيش الكويتي من تفان وإخلاص يجسد آسمى معاني الولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة.

الرئاسة العامة للحرس الوطني حيث كان في استقبالهما معالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح ووكيل الحرس الوطني الفريق ركن حمد سالم البرجس وكبار قادة الحرس الوطني ونقل سمو ولي العهد حفظه الله خلال الزيارة تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه مثمنا سمو ولي العهد حفظه الله الجهود الكبيرة التي يبذلها الحرس الوطني في مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة كما اطلع سمو ولي العهد حفظه الله على إيجاز مفصل حول آخر المستجدات وآلية تعامل قوات الحرس الوطني مع الاعتداءات الآثمة التي تستهدف دولة الكويت خلال هذه الفترة وما تتخذه من إجراءات وتدابير أمنية حاسمة لحماية مقدرات البلاد الحيوية وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار مشيدا سمو ولي العهد حفظه الله بما يبذله منتسبو الحرس الوطني من جهود مخلصة وتضحيات كبيرة في أداء واجبهم الوطني مقدرا شجاعتهم ويقظتهم العالية في الذود عن أمن الوطن وحماية استقراره وصون مكتسباته.

من جانبه أحاط سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مجلس الوزراء بنتائج زياراته التفقدية خلال الأيام الماضية وفي ظل الظروف الراهنة إلى عدد من الوزارات والجهات الحكومية بهدف الاطمئنان على درجة الجاهزية وحسن سير العمل واستعداد تلك الجهات للتعامل مع أي طارئ بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة موظفي ومراجعي تلك الوزارات والجهات الحكومية فيما يتعلق بتجهيز ملاجئ الطوارئ وتزويدها بكافة المستلزمات اللوجستية والخدمية التي تضمن بيئة آمنة في مثل هذه الظروف الاستثنائية حيث كان في استقبال سموه حفظه الله خلال هذه الزيارات عدد من معالي الوزراء وقياديو الجهات الحكومية.

من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت.

وفي هذا الصدد نعى مجلس الوزراء شهيدي الواجب المقدم ركن عبد الله عماد الشراح والرائد فهد عبدالعزيز المجمد من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية في وزارة الداخلية واللذين استشهدا فجر اليوم الأحد أثناء أدائهما واجبهما الوطني في إطار المهام الأمنية المنوطة بوزارة الداخلية وإذ يعرب مجلس الوزراء عن بالغ الحزن والأسى لاستشهادهما فإنه يؤكد أن أبناء دولة الكويت من رجال الأمن يواصلون أداء واجبهم بكل شجاعة وتفاني في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره وتوجه مجلس الوزراء إلى الباري عز وجل أن يتغمد شهيدي الواجب بواسع رحمته وأن يسكنهما جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

من جهة أخرى أحيط مجلس الوزراء علما بكافة التفاصيل المتعلقة بالاعتداءات الإيرانية الآثمة على المواقع المجاورة لمطار الكويت الدولي والمبنى الرئيسي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤكدا أن هذه الاعتداءات استهدفت مواقع مدنية في دولة الكويت وتسببت في حدوث أضرار مادية جسيمة.

وفي إطار حرص مجلس الوزراء على المتابعة الحثيثة للجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية ومساعيها الدبلوماسية لمواكبة آخر مستجدات الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المنطقة فإن مجلس الوزراء يؤكد على “إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي دولة الكويت ودول المنطقة ومجالهم الجوي” مؤكدا “تمسك دولة الكويت وبأشد العبارات بحقها الأصيل بالدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وباتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات لحماية أراضيها وأجوائها وشعبها والمقيمين فيها” مشددا على أن “دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل لا يتجزأ وأن أي اعتداء أو تهديد يستهدف أي من دول المجلس يعد تهديدا أو اعتداءً على الكل” داعيا المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن “لإدانة الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على دول المنطقة بشكل قاطع وواضح وصريح واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها وضع حد للانتهاكات الإيرانية المقوضة للسلم والأمن الإقليمي والدولي”.

من جهة أخرى أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لمحاولة استهداف كل من الجمهورية التركية وجمهورية أذربيجان من قبل إيران وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مؤكدا تضامن دولة الكويت الكامل مع الجمهورية التركية وجمهورية أذربيجان ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات لحفظ سيادتهما وأمنهما واستقرارهما.

وفي ضوء المتابعة الحثيثة لمجلس الوزراء لكافة الأعمال التي تقوم بها الوزارات والجهات الحكومية في ظل الظروف الراهنة اطلع مجلس الوزراء على إفادات معالي الوزراء إضافة إلى تقارير الجهات الحكومية حول الإجراءات التي اتخذت لرفع درجة الجاهزية إلى أقصى مستوياتها لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وتوفير كافة احتياجاتهم المعيشية نتيجة التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها دولة الكويت والمنطقة.

ونظرا لتطورات الأوضاع المتسارعة في ظل الظروف الراهنة فإن مجلس الوزراء مستمر في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية”.