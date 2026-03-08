النائب الأول ووزير الداخلية يتلقى اتصالا من وزير الداخلية السعودي للتعزية باستشهاد اثنين من منتسبي أمن الحدود البرية

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح

تلقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اتصالا هاتفيا من وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود عبر فيه عن خالص تعازيه ومواساته باستشهاد اثنين من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية جراء العدوان الإيراني الآثم على دولة الكويت.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاتصال وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأحد وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب دولة الكويت في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها مشددا على أن أمن الكويت جزء لا يتجزأ من أمن المملكة.

كما أكد أن وزارتي داخلية البلدين تعملان كجهاز واحد تنفيذا لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين بما يجسد عمق العلاقات الأخوية والتنسيق المشترك.

ومن جانبه أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح عن خالص شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن سعود على ما عبر عنه من مشاعر أخوية صادقة وموقف نبيل يعكس عمق العلاقات المتينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.

وأكد الشيخ فهد اليوسف اعتزاز دولة الكويت بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين مثمنا ما أبدته المملكة من تضامن صادق وموقف أخوي يعكس وحدة الصف والتعاون المشترك بين وزارتي الداخلية بالبلدين في مواجهة مختلف التحديات الأمنية.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية نعت في وقت سابق من اليوم شهيدي الواجب المقدم ركن عبدالله الشراح والرائد فهد المجمد من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني في إطار المهام الأمنية المنوطة بوزارة الداخلية.