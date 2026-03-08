أمين عام مجلس التعاون يدعو الدول العربية لدعم مشروع قرار خليجي بمجلس الأمن لإدانة الاعتداءات الإيرانية

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأحد الدول العربية إلى دعم مشروع قرار تقدمت به دول مجلس التعاون إلى مجلس الأمن للتنديد بالعمليات العسكرية العدائية التي تشنها إيران ضد دول المجلس.

جاء ذلك في كلمة ألقاها البديوي لدى مشاركته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية الذي عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة وزير الدولة بوزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة (دولة رئاسة الوزاري) خليفة شاهين.

وقال البديوي في بداية كلمته إن هذا الاجتماع يأتي في “لحظة تاريخية ومفصلية” تتطلب التكاتف والتعاضد العربي لإدانة الاعتداءات الإيرانية غير المبررة وغير القانونية وغير الأخلاقية التي استهدفت البنية التحتية والمرافق المدنية والنفطية في دول مجلس التعاون مثمنا مواقف الدول العربية الداعمة لدول المجلس في مواجهة هذه الاعتداءات. وحث البديوي الدول العربية الشقيقة على دعم مشروع القرار الخليجي المقدم إلى مجلس الأمن للتنديد بالعمليات العسكرية العدائية التي تشنها إيران ضد دول المجلس وكذلك مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وحقيقية وفقا لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي معربا عن أمله بأن تقوم الدول العربية بحشد الدول لهذا القرار.

يذكر أن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري طالب إيران في قرار صدر عن الاجتماع بالكف الفوري عن كل الأعمال الاستفزازية أو التهديدات للدول العربية المجاورة بما في ذلك استخدام أذرعها وميليشياتها المسلحة في المنطقة.

وأعرب القرار عن الإدانة الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت والإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والأردن والعراق معتبرا إياها اعتداءات غير قانونية وتمثل انتهاكا خطرا لسيادة هذه الدول وتقويضا للسلام والأمن في المنطقة وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.